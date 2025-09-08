Adalet Bakanlığı İsimlerin Gizli Kalmasını İstiyor

ADalet bakanlığının açıklamaları

NBC News’ün mahkeme belgelerine dayandırdığı habere göre, Adalet Bakanlığı, Epstein’ın 2008’deki savcı-sanık uzlaşması çerçevesinde Florida’daki federal savcılardan yargılanmayacaklarına dair garanti aldığı kişilerin “suçlanmamış üçüncü taraflar” olduğunu iddia ediyor. Bakanlık, Manhattan’daki davayı yöneten federal yargıç Richard Berman’a yazdığı dilekçede, Epstein ile bağlantılı bu kişilerin kimliklerinin kamuoyuna açıklanmasına karşı çıktığını belirtiyor. Ayrıca, mahkeme kayıtlarında yer alan bilgilere göre, Epstein’ın 30 Kasım ve 3 Aralık 2018 tarihlerinde bu kişilere 100 bin dolar ile 250 bin dolar arasında havale yaptığı bildiriliyor. İddialara göre, Epstein’ın bu ödemeleri, “tanıkları etkileme girişimi” olarak, kendisine karşı ifade verebilecek kişilerin engellenmesini hedeflemiş olabilir.

Epstein’ın cinsel istismar davaları

Epstein, 14 yaşındaki çocuklar da dahil olmak üzere 18 yaş altındaki birçok kıza cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanıyordu. Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019’da ölü bulunmuştu. Dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve diğer ünlü kişilerin isimleri geçiyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), son dönemlerde kamuoyunda “Epstein dosyaları” olarak bilinen belgeleri incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda, ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi”nin bulunduğuna dair bir kanıta ulaşılamadığı belirtildi. Ayrıca, bazı kişilerin suçlarına ortak olduğu gerekçesiyle Epstein’ın örtbas amacıyla öldürüldüğü iddia edildi, fakat zincirleme bir intihar olduğu sonucuna ulaşıldı.

Maxwell ile görüşmeler

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Epstein’ın, “İsrail için çalıştığını ve Washington’da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak bunun açıkça söylenemediğini” öne sürdü. Wall Street Journal (WSJ) ise Epstein’ın kız arkadaşlarından Ghislaine Maxwell’in, Epstein’ın 50’nci doğum günü için tanıdıklarından bir mektup yazmalarını istediğini, bu mektuplar arasında Trump’a ait olanların da bulunduğunu belirtti. Adalet Bakanlığı, Epstein’ın suçlarına karışan veya hukuki sorumluluğu bulunan Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında yapılan görüşmelere dair ses kaydını ve tutanakları paylaştı. Bu kayıtta, Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşmeye göre, Maxwell, Epstein’ın “bir müşteri listesine sahip olmadığını” ifade etti.