Adalet Bakanlığı, Mücahit Birinci İçin Soruşturma İzni Verdi

ADLİ SÜREÇTE YENİ GELİŞME

Adalet Bakanlığı, “İBB borsası” iddialarına adı karışan avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mücahit Birinci’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen bir soruşturmada, tutuklu iş insanı Murat Kapki’yi cezaevinde ziyaret ettiğini belirtti. Özel, Birinci’nin Kapki’ye “Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git” dediğini öne sürdü. Özel’in bu iddialarının ardından, Adalet Bakanlığı harekete geçti ve Mücahit Birinci hakkında bir soruşturma başlatma kararı aldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Özgür Özel’in açıklamaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, duruma el koyarak re’sen bir soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında Murat Kapki’nin ifadesine başvuruldu. Kapki, Mücahit Birinci’nin kendisiyle başka bir kişi aracılığıyla irtibat kurarak, tahliye olabileceğini ilettiğini belirtti. Kapki, “Yanında 2 nüsha halinde getirdiği 1,5 sayfalık bilgisayar yazılı metinleri bana verdi ve okumamı söyledi” dedi. Metinlerin içeriğinde, “şikayetimdir” başlıklı dilekçedeki hususların bulunduğunu ifade eden Kapki, bunun doğru olmadığını belirtti. Kapki, Birinci’nin yanında getirdiği metinlerle birlikte yanından ayrıldığında, “Senin tercihin bu oldu” cümlesini kullandığını aktardı.

SİYASİ PARTİDE GÜNDEM DEĞİŞİKLİĞİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Mücahit Birinci’yi kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti. Mücahit Birinci ise bu süreçte partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmeler, siyasi arenada önemli tartışmalara yol açarken, soruşturma süreci de kamuoyunun gündeminde yer alıyor.