Adalet Bakanlığı’ndan Bilirkişilikte Büyük Değişim

ADLİ BİLİRKİŞİLİKTE REFORMA HAZIRLIK

Adalet Bakanlığı, bilirkişilik sisteminde önemli bir reform sürecine giriyor. Bakanlığın faaliyet raporunda, bilirkişilerin performanslarının değerlendirileceği ve yetersiz bulunanların sicil ve listeden çıkarılmasına yönelik bir taslak hazırlandığı bilgisi yer alıyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, bu değişiklikler, yargı süreçlerini hızlandırmayı ve bilirkişilik hizmetlerinin kalitesini artırmayı amaçlıyor.

YENİ NİTELİKLER VE AUTOMATİK ATAMA SİSTEMİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, bilirkişilik alanında aranan nitelikler ve temel ile alt uzmanlık alanları güncellenecek. Görevlendirmelerde otomatik tevzi sistemi uygulamaya konulacak ve bilirkişiler mahkemeler tarafından merkezi bir sistem aracılığıyla online olarak atanacak. Bu yaklaşım, atama süreçlerinde şeffaflık ve düzen sağlamayı hedefliyor.

RAPOR SÜRELERİ KISALIYOR VE YAPTIRIMLAR ARTIRIYOR

Yargı süreçlerinin hızlandırılabilmesi için bilirkişilerin rapor hazırlama süreleri kısaltılacak. Zamanında rapor sunmayan, görevini suistimal eden veya yanıltıcı rapor hazırlayan bilirkişilere yönelik daha sert yaptırımlar uygulanacak. Meslek kurallarına uymayanların bilirkişilik sertifikalarının iptal edilmesi de planlanıyor.

SİSTEMDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN HEDEFİ

Türkiye Gazetesi’nin aktardığı bilgileri göre, Adalet Bakanlığı’nın bu girişimi, bilirkişilik sisteminde etkinlik ve güvenilirliği artırmayı amaçlıyor. Performans değerlendirmeleri ile yetersiz bulunanların elenmesi, online atama sistemi ve süre kısıtlamaları, yargı süreçlerindeki aksaklıkların önüne geçmeye yönelik önemli adımları oluşturuyor. Bakanlığın oluşturduğu taslağın, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.