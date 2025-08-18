Adalet Bakanlığı Promosyon İhalesi Başladı

2025 YILI ADALLET BAKANLIĞI PROMOSYON İHALESİ BAŞLADI

2025 yılı için planlanan Adalet Bakanlığı promosyon ihalesi, 18 Ağustos Pazartesi sabahı erken saatlerde başladı. “Adalet Bakanlığı promosyon teklifleri açıklandı mı?” sorusuna yanıt arayanlar için sürecin nasıl işleyeceği ve neler bekleneceği netleşiyor. İhale kapsamında bankalardan gelen teklifler, açık artırma ve pazarlık süreciyle birlikte en yüksek önermenin belirlenmesi için değerlendirilecek.

TEKLİFLER VE BEKLENTİLER NETLEŞİYOR

Adalet Bakanlığı promosyon teklif ihalesi, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10.25’te bankalardan gelen kapalı zarf teklifleri ile başlamıştı. Tekliflerin açılması ise saat 10.30’da gerçekleştirildi ve bu noktada açık artırma sürecine geçiş yapıldı. Henüz resmi olarak 2025 Adalet Bakanlığı promosyon teklifleri açıklanmasa da, bankaların sunduğu bazı teklif bilgileri kamuoyuna yansımış durumda.

ÖDEME BEKLENTİLERİ VE BANKA TEKLİFLERİ

2022 yılında kişi başı 25.000 TL olarak belirlenen promosyon ödemelerinin bu yıl Adalet-Sen ve diğer sendikalar tarafından 150.000 TL’den az olmamak kaydıyla yapılması gerektiği savunuluyor. Tekliflerde tek seferde ve peşin ödeme, 3 yıllık sözleşme süresi, ücretsiz bankacılık işlemleri ve faizsiz kredi imkanları gibi talepler de Bakanlığa iletildi. Bankalardan gelen dikkat çeken bazı teklifler arasında, 400.000 TL’ye kadar peşin ödeme (5 yıllık), faizsiz bireysel kredi kampanyaları, araç kredisi ve çekilişle otomobil hediyesi göze çarpıyor.

Promosyon ödemelerinin ise Adalet Bakanlığı tarafından 01-25 Eylül 2025 tarihleri arasında tek seferde ve kesintisiz olarak personele aktarılması planlanıyor. Ödeme takvimi ve kesin rakam, ihalenin tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.