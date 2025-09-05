Adalet Bakanlığı Promosyonu Beklentileri Yükseliyor

ADalet BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU SÜRECİ GÜNDEMDE

2025 yılı itibarıyla Adalet Bakanlığı’nın maaş promosyonu süreci, kurum personeli için en fazla merak edilen bir konu haline geliyor. Artan enflasyon, yüksek yaşam maliyeti ve çalışanların refah beklentisi, promosyon tutarlarının geçmiş yıllara göre çok daha yüksek olmasını ön görünüyor. Peki, Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar? Promosyon ödemeleri hangi tarihte gerçekleşecek? İşte detaylar…

TEKLİFLERİN DURUMU VE BEKLENTİLER

2025 yılı için Adalet Bakanlığı maaş promosyonuna dair henüz resmi bir rakam yok. Ancak bankalardan gelen teklifler hakkında bazı bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Vakıfbank’ın sunduğu 90.000 TL’lik teklif, bakanlık ve çalışan temsilcileri tarafından yetersiz bulundu ve ihale iptal edildi. Bu durumun ardından sendikaların ve personelin talebi en az 150.000 TL olurken, beklentinin 300.000 TL’ye kadar yükseldiği kulislere yansıdı. Özellikle yüksek enflasyon ve artan gelir farkı göz önüne alındığında, bu beklentinin gerçekçi olduğu anlaşılıyor.

İhalenin tamamlanmasıyla birlikte, promosyon ödemesinin gerçekleştirileceği tarih de netleşecek. İlk planlamalara göre bu ödemenin 01–25 Eylül 2025 tarihleri arasında tek seferde yapılması öngörülüyordu. Ancak ihale ertelendiği için bu tarihin ileri kayabileceği belirtiliyor. Yeni ihale sürecinin eylül ayı içinde tamamlanması ve ödeme tarihinin Eylül sonu veya Ekim başı olarak belirlenmesi yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor. Bazı kaynaklar ise ödemelerin Ekim–Kasım 2025 döneminde gerçekleştirileceğini öngörüyor.

İHALE İPTALİ VE YENİ SÜREÇ

18 Ağustos 2025 tarihinde yapılması planlanan ilk promosyon ihalesi, bankaların düşük teklifler sunması nedeniyle iptal edildi. Bu durum, promosyon sürecinin doğrudan etkilenmesine ve uzamasına neden oldu. Yeni ihale tarihinin henüz netleşmediği belirtilirken, bakanlık yetkilileri sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Yeni ihale süreci için eylül ayı içinde bir duyuru yapılması ve anlaşmanın kısa süre içerisinde sonuçlandırılması bekleniyor. İkinci ihale gerçekleştirildikten sonra promosyon tutarı ve ödeme tarihi kesinleşecek.