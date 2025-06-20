Adalet Bakanlığı, sonuçları 20 Haziran 2025’te açıklayacak

NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, isteğe bağlı ve aile birliği mazeretine dayalı nakil sonuçlarının 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla erişime açılacağını duyurdu. Sonuçlar, gün içerisinde Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden ilan edilecek.

Ceza ve Tevkifevleri tarafından açıklanan bilgilere göre, tayin sonuçlarının duyurulacağı tarih şöyle belirlenmiş: “Cte 2025 atama tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih 20 Haziran 2025 olarak duyuruldu.” Ayrıca, belirtilen tarihlerin muhtemel sonuç tarihleri olduğu belirtildi. Gün içinde Ceza ve Tevkifevleri İsteğe Bağlı atama sonuçlarının açıklanması planlanıyor.

İlk dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları 17 Ocak 2025 olarak açıklandı. İsteğe bağlı personel tayini sonuçları 20 Haziran 2025’te, ikinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları ise 29 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ REKORLARINI DEĞİŞTİRDİ

Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerindeki güncellemeler dolayısıyla başvuru tarihleri yeniden belirlendi. Kurum müdürleri ve denetimli serbestlik müdürleri için başvuru süreci 10-21 Mart 2025 tarihlerinde, diğer bakanlık ve komisyon atamalı personeller için ise 2-11 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Yapılan açıklamada, sistem üzerinden yapılmayan başvuruların dikkate alınmayacağı bildirildi.

Cte 2025 tayin sonrası işlemler hakkında daha fazla bilgi almak için Adalet Bakanlığı ile iletişime geçebilirsiniz. CTE 2025 isteğe bağlı atama sonuçları için tıklayınız.