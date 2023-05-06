Adalet Bakanlığı’ndan Akşener’in iddiaları hakkında açıklama

Adalet Bakanlığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İmralı iddiaları hakkında açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında, teröristaşı Abdullah Öcalan ile görüşülmesi için İmralı’ya heyet gönderildiği iddiasını gündeme getirmişti.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Adalet Bakanı Bozdağ ise, İYİ Parti lideri Akşener’in ‘İmralı’ ile görüşme iddialarına tepki göstermiş ve çağrı yapmıştı. “O belgeleri yayınlamazlarsa yarın (6 Mayıs 2023) ben bütün basınla yazışmaları paylaşacağım.” ifadelerini kullanmıştı.

BOZDAĞ NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ‘İmralı’ ile görüşme olduğu yönündeki iddialara yanıt veren Bakan Bozdağ dünkü CNN Türk yayınında, “Teknik çalışma yazılarını çarpıtıyorlar, çık açıkla. Öcalan ile görüşmeyle hiç alakası yok. Teknik ihtiyaçları gidermek için yapılan şeyler. O çerçevede yapılan bir çalışmayı Öcalan ile görüşme olarak sunuyorsunuz. Bu ahlaksızlık. Kandil açıklama yapıyor, Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz diye. Onlar ne dedi, terör varsa biz yokuz diye. Söylediklerini çiğnemek için bunu söylüyorlar. O hakimin adını açıklayın. O belgeleri yayınlamazlarsa yarın ben bütün basınla yazışmaları paylaşacağım. Yayınlamaları çağrısında bulunuyorum.” demişti.

BAKANLIK BELGELERİ PAYLAŞTI

Akşener’in iddiaları üzerine Adalet Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı. İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle hasar oluştuğu ve bina içlerine su aktığı, Bursa İl Jandarma Komutanlığının talebiyle meydana gelen hasarların tespit edilerek bakım ve onarımlarının yaptırılması için teknik ekip görevlendirildiği ortaya çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle hasar oluştuğu ve bina içlerine su aktığı Bursa İl Jandarma Komutanlığının 22.02.2023 tarihli yazılı talebine ( Ek1) istinaden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 01.03.2023 tarihli üst yazısı ile (Ek2) İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığınca kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde meydana gelen hasarların ve tespit edilecek ihtiyaçların bakım ve onarımlarının yaptırılması için teknik ekip görevlendirilmesi talep edilmiştir.

Bu doğrultuda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli 1 Makine Mühendisi, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli İnşaat ve Elektrik Mühendislerinden oluşan toplam 4 kişilik teknik ekip ile ekibin başkanlığını ve koordinesini yapmak üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat Emlak Büro Sorumlusu Tetkik Hakimi 21 Mart 2023 tarihinde adı geçen kurumda inceleme yapmak üzere görev olurları alınmak suretiyle (Ek3) görevlendirilmişlerdir. Söz konusu olurlara istinaden adada teknik incelemeler yapılarak ihtiyaç duyulan tadilat ve güçlendirmelere ilişkin hazırlanan rapor Genel Müdürlük Makamı’na sunulmuştur.

Sadece İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde inceleme yapılmış olup, hükümlülerin barındırıldığı cezaevi bölümünde hiçbir inceleme ve denetim yapılmamıştır.