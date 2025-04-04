“Adalet İçin TFF’ye Çağrı Yapıldı.”

FENERBAHÇE’DEN TFF’YE HAKEM TEPKİSİ

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı öncesinde Mehmet Türkmen’in hakem olarak atanmasına tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) adil yönetim çağrısında bulundu.

“ADİL YÖNETİM BEKLİYORUZ”

Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamada, “Hafta sonu Trabzonspor ile oynayacağımız maçta da beklentimiz nettir: Son derbide yaşandığı gibi ince düdüklerle takımımızın önü kesilmesin, sahada iyi olan kazansın. Bu şartlar sağlandığında, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolunda kararlılıkla ilerleyeceğine inancımız tamdır.” ifadeleri yer aldı.

TRABZONSPOR’DAN TFF’YE SERT ÇIKIŞ

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Mehmet Türkmen’in atanmasına tepki göstererek, “Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil organize bir operasyonun ta kendisidir.” dedi.

MEHMET TÜRKMEN TARTIŞMASI

Saral, “Mehmet Türkmen 5 maç (bu hafta sonuyla birlikte 6. kez), Cihan Aydın 4 maç, Zorbay Küçük 4 maç, Ali Şansalan 3 maç, Kadir Sağlam 2 maç. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından, 24 Şubat 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvuruda bulunarak yabancı hakem talebimizi iletmiştik. Bu meşru ve gerekçeli başvurumuz cevapsız bırakılmıştır.” şeklinde konuştu.

KRİTİK MAÇIN DETAYLARI

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig’in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Mehmet Türkmen yönetecek.