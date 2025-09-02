Adalet Komisyonu Ziyareti Yapıldı

GİZANTE KENTİNDE YENİ ADLİ YILIN AÇILIŞI

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tugay Çatlı, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol ile yeni adli yılın başlangıcı dolayısıyla bir araya geldi. Tugay Çatlı, Başsavcı Birol’u yeni adli yılın açılışı vesilesiyle makamında ziyaret etti.

ADLİ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Ziyaret sırasında, ilçede gerçekleştirilen adli çalışmalar hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Tugay Çatlı, aynı zamanda Başsavcı Birol’a isminin yazılı olduğu bir Türk bayrağı hediye etti.