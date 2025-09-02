Haberler

Adalet Komisyonu Ziyareti Yapıldı

GİZANTE KENTİNDE YENİ ADLİ YILIN AÇILIŞI

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tugay Çatlı, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol ile yeni adli yılın başlangıcı dolayısıyla bir araya geldi. Tugay Çatlı, Başsavcı Birol’u yeni adli yılın açılışı vesilesiyle makamında ziyaret etti.

ADLİ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Ziyaret sırasında, ilçede gerçekleştirilen adli çalışmalar hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Tugay Çatlı, aynı zamanda Başsavcı Birol’a isminin yazılı olduğu bir Türk bayrağı hediye etti.

Gültekin, Okul Ziyaretinde Velilerle Görüştü

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı "Okula Uyum Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Şehit Ümit Çoban İlkokulu'nu ziyaret etti.
Ordu’da Sosyal Market Öğrenci İhtiyaçlarını Karşıladı

Ordu’daki sosyal market, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri sağlayarak ailelerin yükünü hafifletiyor. Bu uygulama, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında hayata geçirildi.

