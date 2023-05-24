Adalet Partisi’nden şok Sinan Oğan iddiası

ATA İttifakı’nın bileşenlerinden Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Vecdet Öz, Sinan Oğan’ın AK Parti’den ne teklif aldığını açıkladı.

Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ın kendisine “Erdoğan’la görüşmeden önce ‘Hocam AKP yüzde 49 buçuk aldı, Kemal bey geride. Gelin AKP ile iş birliği yapalım, yönetimde görev alalım” dediğini aktardı.

İkinci tur seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini açıklyan Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, ittifakın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ın kendisine “Orada yönetim kadrosunda da olabiliriz, yönetim içinde de olabiliriz” dediğini aktardı.

Zanka TV isimli Youtube kanalında yayınlanan söyleşide Ferit Atay’a seçimlerin ikinci turuna ilişkin gerçekleştirdikleri toplantının ayrıntılarını anlatan Öz, Sinan Oğan’ın makam için Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı aldığını söyledi.

Öz, Oğan ile aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı:

“Ben bunun cevabını bilmiyorum. Neden olduğunu ama bir teklif ile karşı karşıya kaldığımızı söylemek istiyorum. Daha henüz Cumhurbaşkanına gitmeden önce, görüşmeden önce şu söylendi bana, bizatihi Sinan Oğan tarafından. Dediki ‘Hocam, AKP yüzde 49 buçuk aldı. Bizim oylarımızla bu engeli aşması mümkün. Kemal Bey daha geride. Gelin biz yönetimin içinde olalım, AKP ile iş birliği yapalım.”