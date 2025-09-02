Adalet Peşinde Aileleri Platformu Mesajı

ADALET PEŞİNDE AİLELERİ PLATFROMU’NDAN MESAJ

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 2025-2026 adli yılı açılışı sebebiyle bir açıklama yaptı. Açıklamada hakim ve savcılara hitaben, “Bugün göreve başlayan savcı ve hakimlerden tek isteğimiz, 6 Şubat deprem davalarına ilişkin verecekleri kararlarda adil ve vicdanlı olmalarıdır. Adaletin terazisi bugün şaşarsa, yarın sizin de sevdikleriniz herhangi bir doğal afette hayatını kaybedebilir” denildi.

HAKİM VE SAVCILARA ÇAĞRI

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler, sorumlu kişilerin cezalarını alması için hukuk mücadelesini sürdürmek amacıyla kurulan “Adalet Peşinde Aileleri Platformu”nun bir sözcüsü olan Döne Kaya, 2025-2026 adli yılı nedeniyle hakim ve savcılara seslendi. Kaya, “Bizler Adalet Peşinde Aileleri Platformu olarak yargının kapısındayız bu yılda. 6 Şubat’ta kaybettiğimiz sevdiklerimiz için adalet arıyoruz. 2,5 yıldır maalesef bu adalet gelmedi. Bugün göreve başlayan savcı ve hakimlerden tek isteğimiz, 6 Şubat deprem davalarına ilişkin verecekleri kararda adil ve vicdanlı olmalarıdır” diye belirtti.

ADALAT ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Kaya, “6 Şubat deprem davası sanıklarının ‘bilinçli taksirle’ değil, ‘olası kast’ ile yargılanmalarını istiyoruz. Çünkü dün ölen bizler ve bizlerin sevdikleriydi, yarın da sizlerin sevdikleri ölebilir. Adaletin terazisi bugün şaşarsa, yarın sizin de sevdikleriniz herhangi bir doğal afette vefat edebilir.” ifadesine yer verdi. Ayrıca, “Sorumluluk zincirinde olan herkesin yargılanmasını istiyoruz.” dedi.

İHMALLERİN ÜSTESİNDEN GELİNMELİ

Kaya, 6 Şubat’ta sevdiklerini ihmaller sonucunda kaybettiklerini vurguladı. “Müteahhitlerin, yapı denetimi, onu denetleyen kamu görevleri ve bakanlığın da içinde bulunduğu bu sorumluluk zincirinde olan herkesin yargılanmasını istiyoruz. Çünkü yargıda verilecek karar, yarın olacak depremleri de, kayıpları da etkileyecektir. Adaleti deprem konusunda, deprem davaları konusunda yeniden inşa etmek zorundayız. Çünkü bu ülkede ihmaller devam ediyor.” dedi.

GELENEKSEL SORUNLARA DSÖNÜM

Kaya, “İhmalleri önlediğimizde, bu cezasızlık son bulduğunda, adalet yerini bulduğunda, biz sevdiklerimizi bir daha kaybetmeyeceğiz. Biz sadece kendi sevdiklerimiz için değil, gelecek neslin benzer şekilde katledilmesini istemiyoruz. Bu yüzden bu mücadeleye herkesi davet ediyoruz. Adalet hepimiz için.” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.