Adalet Projeleri Açılışı Yapılacak

ADLİ TIP HİZMET BİNASI AÇILIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Samsun’da iki önemli adalet projesinin açılış ve temel atma törenlerine katılıyor. İlk olarak, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası’nın açılışını yapacak. Yeni bina, 13 bin 634 metrekare kapalı alana sahip olup, morg ihtisas dairesi ile kimya ihtisas dairesi gibi önemli birimleri bünyesinde barındıracak. Bodrum, zemin ve iki kattan oluşan bu modern yapının, adli tıp hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasına olanak tanıyacağı bildirilmiştir.

BÖLGE MAHKEME HİZMET BİNASI TEMEL ATILIYOR

Bakan Tunç’un katılımıyla gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, İdare ve Vergi Mahkemeleri Hizmet Binası’nın temel atma töreni olacak. Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi’nde inşa edilecek bina, toplam 43 bin 333 metrekare kapalı alan ile 222 oda, 23 duruşma salonu ve 250 kişilik bir toplantı-konferans salonu içerecek. Ayrıca proje kapsamında 478 araçlık otopark da yapılacak. Bu yeni hizmet binalarının, Samsun’daki adalet hizmetlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde sunulmasına katkı sağlayacağı ifade ediliyor.