Adalet Ve Demokrasi Partisi Başkanı Diril, YİD Modelini Eleştirdi. Asgari Ücret En Az 35 Bin Olmalı. Üretim Ve Eğitim Öncelik Şarttır. Şovenist Siyasi Dilli Terk Etmeliyiz.

YUSUF DİRİL’DEN HASSAS AÇIKLAMALAR

Adalet ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Yusuf Diril, gündemdeki konulara dair önemli açıklamalar yaptı. Diril, “Yap işlet devret büyük bir faciadır” diyerek bu konuya dikkat çekti. Asgari ücretin en az 35 bin lira olması gerektiğini belirten Diril, “İnsanlar geçinemiyor, temel gıda ve barınma ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor” ifadeleriyle ekonomik durumu eleştirdi. Bu yılın sonuna kadar partisini seçime hazırlayacaklarını da vurguladı.

ÜRETİM VE EĞİTİM TEMEL ÖNCELİĞİ

Yusuf Diril, üretim ve eğitimi partisinin temel öncelikleri olarak tanımladı. Türkiye’nin kalkınması için bu iki alanda reform yapılması gerektiğini söyleyen Diril, “Halk adına aldığım 1 numaralı karar üretmek ve eğitim” diyerek hedeflerini açıkladı. Ayrıca, bilgiye dayalı ve adil bir adalet sisteminin önemine de değindi.

SİYASETİN DİLİ DEĞİŞMELİ

Siyasi söylemlerde kutuplaştırıcı bir dilin terk edilmesi gerektiğinin altını çizen Diril, şovenist söylemlerle siyaset yapılmayacağını vurguladı. Gerçek çözümler üretmek ve halkın sorunlarına odaklanmak gerektiğini ifade eden Diril, bu bağlamda Türkiye’nin karşılaştığı büyük altyapı projelerinde sıkça kullanılan yap-işlet-devret modeline sert eleştiriler yöneltti. Bu modelin kamu kaynaklarını özel şirketlere aktardığını ve gelecek nesillerin yükünü artırdığını belirtti.

SEÇİM HEDEFİ VE ADALAT SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

Yusuf Diril, partisi hakkında seçime girme hedeflerine de değinerek, “Bu yılın sonuna kadar seçime girebilen bir parti olmak istiyoruz. Parlamento dışında oy alabilecek ilk 3 partiden biri olacağız” dedi. Adalet sisteminde masumiyet karinesinin ihlal edildiğini vurgulayan Diril, “Hiç kimse hüküm almadan zannın altında bırakılmamalıdır. Hesap verebilir bir iktidar ve hesap sorulabilir yasaların olması gerekiyor” şeklinde ifadeler kullandı.