Adaletin Temeli, Güçlü Bir Hukuk

ADALET BAKANI TUNÇ’UN MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daima sahip çıkarak ‘Türkiye Yüzyılı’ hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz. Adaletin yüzyılında her adımımızı adaletin rehberliğinde atacak, çalışmalarımızı adaletin ışığıyla aydınlatacağız. Yeni adli yılımızın ülkemize, milletimize ve adalet camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 2025-2026 adli yılının açılışı vesilesiyle sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.

ADALETİN TEMEL DEĞERİ

Bakan Tunç, 2025-2026 Adli Yılı’nın hayırlı olmasını dile getirerek, “Adalet; devletin temeli, toplumsal huzur ve güvenliğin teminatı, bireylerin haklarının korunması için vazgeçilmez bir değerdir. Hukukun üstünlüğü, milletin ortak vicdanıdır. Güçlü bir hukuk devleti ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemiyle mümkündür” dedi. Adalet politikalarının temelinin hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılık ve bağımsız bir yargı sistemine duyulan güven olduğunu belirten Tunç, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak için fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştireceklerini, insan kaynaklarını güçlendireceklerini ve reformları hayata geçirmeye devam edeceklerini açıkladı.

YARGIYA YAPILAN SALDIRILARA CEVAP

Bakan Tunç, açıklamalarını sürdürerek, “Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda hiçbir tereddüde yer vermeden insan haklarına ve hukukun evrensel ilkelerine sadakatle bağlı kalacağız. Hukuk devleti ilkesini güçlendirmeyi, demokrasimizi kuvvetlendirmeyi, temel hak ve özgürlükleri geliştirmeyi sürdüreceğiz” ifadesinde bulundu. Ayrıca, “Milletimiz adına karar veren yargımızın hedef gösterilmesine, yargı mensuplarımıza yönelik iftiralara, yalanlara, dezenformasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz” diye ekledi.

GÜVENLİ VE HUZURLU GELECEK İÇİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, “Terörsüz Türkiye” sürecinin adalet temelinde başarıya ulaşacağını belirten Tunç, gelecekte daha güvenli ve huzurlu bir ülke emanet etmek için birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe her zaman sahip çıkacaklarını vurguladı. Bakan Tunç, adaletin tecellisi için görevlerini yaparken yaşamını yitiren yargı mensupları ve depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andığını ifade etti. Son olarak, ülkenin dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm adalet çalışanlarına teşekkür ederken, başarılar diledi.