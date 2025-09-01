Adaletin Temeli Huzur Ve Güvenliktir

ADALETİN TEMELİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden 2025-2026 yılı adli yılına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, adaletin devletin temeli olduğunu, toplumsal huzur ve güvenliğin teminatı ile bireylerin haklarının korunması için vazgeçilmez bir değer olduğunu ifade ediyor. “Hukukun üstünlüğü, milletin ortak vicdanıdır. Güçlü bir Hukuk Devleti ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemiyle mümkündür. Adalet politikalarımızın temeli ise hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığımız, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemine olan güçlü inancımız oluşturmaktadır” şeklinde açıklama yapıyor.

HUKUK DEVLETİ İLKESİ VE REFORMLAR

Bakan Tunç, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmaya devam edeceklerini belirtiyor. Bu kapsamda, fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirecek, insan kaynağını güçlendirecek, mevzuat çalışmalarını kesintisiz yürütecek ve reformları hayata geçireceklerini vurguluyor.

İNSAN HAKLARINA BAĞLILIK VE DEMOKRASİ VURGUSU

Tunç, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki kararlılığını yineleyerek, insan haklarına ve hukukun evrensel ilkelerine sadık kalacaklarını dile getiriyor. Demokrasiyi, milli iradeyi ve ülkenin geleceğini tehdit eden vesayetçi zihniyete fırsat vermeyeceklerini belirtiyor. “Milletimiz adına karar veren yargımızın hedef gösterilmesine, yargı mensuplarımıza yönelik iftiralara, yalanlara, dezenformasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz” diyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde “Terörsüz Türkiye” sürecini adalet temeli üzerinde başarıyla yürüteceklerini ifade ediyor.

YENİ ADLİ YIL TEMENNİSİ

Bakan Tunç, yeni adli yılın ülkeye, millete ve adalet camiasına hayırlı olmasını dileyerek, şehit olan ve 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren yargı mensuplarını anıyor.