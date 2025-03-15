Adalı, 6 Beşiktaşlı Futbolcunun Biletini Kesti

BEŞİKTAŞ’IN KAYBI BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Beşiktaş, Süper Lig’in 28. haftasında 9 kişi kalan Konyaspor’a deplasmanda 1-0 yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, “Kazanmayı hak etmedik. İyi savunamadık, iyi hücum edemedik. Taraftarlardan özür dilerim. Görmek istediğim performans bu değildi” dedi. Solskjaer ayrıca, “Ekstra işler yapamadık, kalite gösteremedik. Sonuç alamadık. Çok kötü bir performans gösterdik. Beşiktaş bunu hak etmiyor. Beşiktaş daha yüksek seviyeyi hak ediyor. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız, değişim yapmak zorundayız” diye ekledi.

TARAFTARLARDAN AĞIR ELEŞTİRİ

Konyaspor’a karşı alınan bu mağlubiyet, Beşiktaş taraftarlarını oldukça kızdırdı. Sosyal medyada takımlarını sert bir dille eleştiren Beşiktaşlılar, birçok futbolcuyu hedef aldı. Taraftarlar, yönetimden antrenmanların bundan sonraki süreçte halka açık olmasını talep etti.

Tarihi yenilgi sonrası yönetim kurulu ile acil bir toplantı yapıldığı iddia edilen Serdal Adalı’nın, takımdan kesin olarak ayrılması gereken oyuncuların listesini istediği bilgisi sızdı. Bu listenin hazır olduğu öğrenildi.