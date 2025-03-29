Adalı’dan Galatasaray ve TFF’ye Gönderme

ADALI’DAN SİNYAL

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte bir yazılı açıklama yapan Adalı, şunları söyledi: “Bugün kendi sahamızda büyük taraftarımız önünde Galatasaray’ı mağlup ederek camiamıza bayram coşkusunu yaşatan takımımızı ve teknik heyetimizi yürekten tebrik ediyorum. Maçtan önce yapılan haksızlıklara, adaletsizliklere en güzel cevabı sahada verdik. Yerli hakem de yönetse, yabancı hakem de yönetse, Federasyon kendisi de yönetse biz bu maçı kazanacağız dedik, galip geldik. Beşiktaşlılar böyle güzel günlere, böyle mutluluklara layıktır. Camiamızın desteğiyle Beşiktaş, daha da büyük zaferler kazanacaktır. Kendi sahasındaki bütün derbileri kazanarak taraftarını bir nebze mutlu eden Beşiktaşımızı bir kez daha tebrik ediyor, camiamıza önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarih bir kere yazılmıştır, namağlup tek şampiyon Beşiktaş’tır! Beşiktaş camiasına iyi bayramlar diliyor; sağlıkla, huzurla, Beşiktaşımızın başarılarıyla birlikte nice güzel günlere erişmeyi temenni ediyorum. Saygılarımla…”

MAÇIN DETAYLARI

Beşiktaş, maçta Rafa Silva’nın 23. dakikada ve Gedson Fernandes’in 66. dakikada attığı gollerle 2-1’lik üstünlük sağladı. Galatasaray’ın golü ise 45. dakikada Lucas Torreira’dan geldi. Adalı’nın “haksızlıklar ve adaletsizlikler” ifadesi, maç öncesi Beşiktaş’ın TFF’ye yaptığı yabancı hakem talebinin reddedilmesi ve karşılaşmanın Yasin Kol tarafından yönetilmesiyle ilişkilendirildi. Ayrıca “namağlup tek şampiyon” ifadesi, Beşiktaş’ın 1991-1992 sezonunda yenilgisiz şampiyonluğuna atıfta bulunurken, Galatasaray’ın bu maçla namağlup serisini kaybetmesine yönelik bir gönderme olarak öne çıktı. Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 47’ye yükselterek 4. sıradaki yerini korudu, Galatasaray ise 71 puanla liderliğini sürdürdü.