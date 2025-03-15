Adam Benzinle Eşini Yakmaya Kalkıştı

OLAY VE ŞÜPHELİ

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yer alan Nalbantoğlu Mahallesi’nde, dini nikahlı eşiyle tartışan bir adam, yanına aldığı benzin bidonuyla önce eşini sonra kendini yakmaya çalıştı. Yaşanan bu olay, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalandığı esnada, “Bu saatten sonra 30 yıl yatacağım” diyerek dikkatleri üzerine topladı.

ANLAŞMAZLIK VE TARTIŞMA

İddiaya göre, Bahattin O. on yıl boyunca dini nikahlı eşi Vildan H. ile bir yaşam sürdü. Ancak ilişkileri anlaşmazlıklarla dolmaya başlayınca, Vildan H. Bahattin O.’dan ayrılma isteğini dile getirdi. Eşinin talep ettiği evin kendisine ait olduğunu söyleyen Bahattin O., bu duruma öfkelendi. Tartışma sırasında benzin dökerek Vildan H.’yi yakmaya kalkıştı.

MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Olay anında çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler hızlı bir şekilde müdahale ederek tarafları ayırdı. Gözaltına alınan Bahattin O., kelepçeli halde iken, “Gerekirse 30 yıl yatacağım” ifadelerini kullandı. Şüpheli ve mağdur taraf, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.