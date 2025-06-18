Adam Mezarlıkta İntihar Etti

İNTİHAR OLAYI MEZARLIĞIN YAKININDA GERÇEKLEŞTİ

Olay, Nevşehir’de geçtiğimiz gün Fevzi Çakmak Caddesi Kaldırım Mezarlığı çıkışında meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce hayatını kaybeden annesinin mezarını ziyaret eden H.K., bu ziyareti sonrasında trajik bir şekilde intihar etti.

66 YAŞINDAKİ ADAM MEZAR ZİYARETİ SONRASI İNTİHAR ETTİ

66 yaşındaki H.K., annesi Ş.D.’nin kabrini ziyaret ettikten sonra 40 ABA 828 plakalı Fiat marka aracıyla mezarlık çıkışına geldi. Araçtan indikten sonra kaldırımda bulunan bir ağacın yanına oturdu. Burada bir süre oturduktan sonra yanında getirdiği tüfeği kullanarak başına ateş etti.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumdan haberdar etmesi üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, H.K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.