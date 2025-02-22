Adam Pencereden İnerek Kaçtı

KAÇIŞ PLANI VE UYGULAMASI

Güney Afrika’da yaşanan ilginç bir olayda, Onoshana Thando Sadiki, yargı süresi devam ederken Johannesburg’daki Jeppe Sulh Ceza Mahkemesi’nin üçüncü kattaki penceresinden kaçmayı başardı. Hırsızlık ve ev soygunu suçlamalarıyla yargılanan Sadiki, macerayı andıran bir kaçış gerçekleştirdi. Polisin dikkatsizliğinden yararlanan Sadiki, üç katlı mahkeme binasının dış cephesinden teker teker inerek hızla kaçtı. Önce pencereden aşağı sarkarak kendini bıraktı, ardından ikinci kat seviyesinden aşağı atlayarak hızla merdivenleri geçti. Kameralardan gizlenerek yaya olarak uzaklaştı. Ancak bu cesur kaçış girişimine rağmen, ertesi gün tekrar yakalandı.

FİRARIN NEDENİ AÇIKLANDI

Gauteng polis sözcüsü Albay Dimakatso Nevhuhulwi, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Şüpheli, Jeppe Sulh Ceza Mahkemesi’nde hırsızlık ve ev soygunu suçlamalarıyla yargılanırken kaçtı. Ancak ertesi gün Jeppe izleme ekibi tarafından tekrar yakalandı ve ‘yasal gözaltından kaçma’ suçlamasıyla ek bir dava açıldı” ifadelerini kullandı. Sadiki, ikinci kez yakalandıktan sonra bir videoda mahkemeden kaçma sebebini şöyle açıkladı: “Hakim beni çağırdığında kimse orada değildi. Etrafta kimse olmadığını fark ettim ve sonra kapıya baktım. Avukatıma ‘Beni hemen suçlu ilan et, ne olursa olsun buraya geri dönmek istemiyorum’ dedim.”