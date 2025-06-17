Adana 01 FK, Bekir İrtegün ile Anlaştı

ADANA 01 FK’DA TEKNİK DİREKTÖR MÜJDESİ

TFF 2. Lig’de şampiyonluk hedefleyen Adana 01 FK, teknik direktörlük konusunda önemli bir aşamaya ulaştı. Adana 01 FK, daha önce Tuzlaspor’u yöneten Bekir İrtegün ile prensipte anlaştı. Uzun görüşmelerin sonunda, Bekir İrtegün, Başkan Menderes Kutlu’nun teklifini kabul etti. Sözlü anlaşmanın kısa süre içinde resmi hale gelmesi bekleniyor ve genç teknik adamın önümüzdeki günlerde Adana’ya gelerek sözleşmeyi imzalayacağı bildiriliyor.

BEKIR İRTEGÜN’ÜN KARİYERİ

2020 yılında futbolculuk kariyerini sonlandıran 41 yaşındaki teknik direktör, Tuzlaspor’da önce yardımcı antrenör olarak görev yapmış, ardından ise aynı kulüpte teknik direktörlük yapmıştı. İrtegün, Tuzlaspor ile 24 maça çıkarak 1.17 puan ortalaması sağladı.