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Adana 01 FK, Bekir İrtegün’le anlaştı

ADANA 01 FK, BEKİR İRTEGÜN İLE ANLAŞTI

Adana 01 FK, TFF 2. Lig’de şampiyonluk hedefiyle teknik direktör arayışında önemli bir adım attı. Kulüp, geçmiş sezonlarda Tuzlaspor’u çalıştıran Bekir İrtegün ile prensipte anlaşma sağladı. Uzun müzakereler sonrasında Bekir İrtegün, Başkan Menderes Kutlu’nun teklifine olumlu yanıt verdi.

İMZALAMAYA HAZIRLANAN SÖZLEŞME

Yapılan sözlü anlaşmanın kısa süre içerisinde resmi hale gelmesi bekleniyor. Genç teknik adamın önümüzdeki günlerde Adana’ya gelerek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 2020 yılında futbolculuk kariyerine son veren 41 yaşındaki Bekir İrtegün, Tuzlaspor’da önce yardımcı antrenörlük vazifesi üstlenmiş, ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti.

İRTEGÜN’ÜN BAŞARILARI

İrtegün, Tuzlaspor’da teknik direktörlük yaptığı süreçte 24 maçta görev alarak 1.17 puan ortalaması yakalamıştı. Adana 01 FK’nın hedefleri doğrultusunda Bekir İrtegün ile yol alması, ekip için büyük bir fırsat sunuyor.

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