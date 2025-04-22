Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşması

ADANA’DA YEDİNCİ DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Adana’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 10 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Beluk Apartmanı A Blok’a ilişkin davanın yedinci duruşması yapıldı. Duruşmada, ev hapsi altında bulunan inşaat mühendisi Abdullah Yeldan’ın tutuklanma talebi mahkeme tarafından reddedildi. Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremlerde, Adana’nın Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Mahallesi’nde yer alan Beluk Apartmanı’nın yalnızca A bloku yıkıldı. Bu yıkım sonucunda 10 kişi hayatını kaybetti.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Yeldan hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçlamasıyla dava açtı. Beluk Apartmanı’nın yedinci duruşması, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya, depremde yakınlarını kaybeden aileler, taraf avukatları ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ile birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bilirkişi raporunun beklenmesine rağmen dosyaya sunulmadığı öğrenildi.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmada, binada eşini ve çocuklarını kaybeden Oğuz Soyubey, Yeldan’ın “ev hapsi” koşullarını ihlal ettiğini belirtip tutuklanmasını talep etti. Ancak mahkeme heyeti, Yeldan’ın tutuklanma talebini reddetti ve davayı 18 Eylül’e erteledi. Bu devam eden süreç, mağdur aileler ve toplumsal bilinç için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.