Adana 13. Ceza Dairesi, Cema Müebbet Cezasını Uygun Buldu

HUKUKA UYGUN BULUNDU

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, Çukurova ilçesinde eşi ve 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu. Toros Mahallesi’nde 19 Ağustos 2023’te yaşanan olayda eşi Deniz ve oğlu Alperen’i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Cem Suna, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklu yargılanıyordu. Sanığın 15 Ekim 2024’teki kararda iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin istinaf incelemesi sonuçlandı.

CEZANIN NEDENİ

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, sanığa “eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme” ve “alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçlarından verilen hükmü, mahkumiyet kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle onayladı. Mahkeme kararında, “İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, sanık ve avukatlarının mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna yönelik itirazları reddedildi.

OLAYIN DETAYLARI

19 Ağustos 2023’te, Toros Mahallesi’ndeki bir apartmanın dokuzuncu katındaki dairede gerçekleşen olaya ilişkin Cem Suna, eşi Deniz ve oğlu Alperen’i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. 15 Ekim 2024’te, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada sanık iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.