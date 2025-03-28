Adana 2025 Bayram Namazı Saati Ne Zaman?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram sabahı manevi bir atmosferde gerçekleştirilecek bayram namazı için milyonlarca Müslüman camilere akın edecek. Özellikle sıcak iklimiyle bilinen Adana’da, namazın serin saatlerde kılınması vatandaşlar için ayrı bir önem taşıyor. Bu nedenle “Adana bayram namazı saati kaçta?” sorusu daha da fazla araştırılıyor. Peki, 2025 Adana bayram namazı saati ne zaman? Bayram namazı nasıl kılınıyor, kaç rekat? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 Ramazan Bayramı namaz saatlerine göre, Adana bayram namazı saati 06:57 olarak belirleniyor. Bu saat itibariyle Adanalılar, bayram namazını kılmak üzere camilere gidebiliyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu ibadet, bayram gününün manevi atmosferine anlam katıyor.

BAYRAM NAMAZI KILIMIŞI

2025 Ramazan Bayramı sabahında Adana bayram namazı saati 06:57 olarak belirlenmiş. Bayram namazları, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınıyor. Bayram namazı farz değil, vacip olarak kabul ediliyor ve iki rekat şeklinde cemaatle kılınıyor. İlk olarak, “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” denerek niyet edilerek namaza duruluyor. Ardından “Sübhaneke” okunuyor. Sübhaneke’den sonra eller, üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıyor. İlk iki tekbirde eller yanlara bırakılmakta, üçüncü tekbirde ise göbek altına bağlanıyor. İmam, önce “Fatiha” okuyor, ardından bir sure okuyarak beraberce rükuya eğiliniliyor.

Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra ayağa kalkılıyor ve eller bağlanıyor. İkinci rekatta, imam yine “Fatiha” ve bir sure okuyor. Daha sonra iki el, üç defa tekbir getirilerek kaldırılıyor; üçüncüde yanlara bırakılıyor. Dördüncü tekbirde, eller kulaklara kaldırılmadan rükuya eğiliniliyor. Ardından secdeler yapıldıktan sonra oturuluyor. Oturuşta imam ve cemaat, “Ettehiyyatü”, “Allahümme salli”, “Allahümme barik” ve “Rabbena atina, Rabbena firli” dualarını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitiriliyor.