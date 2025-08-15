Adana Barajları’nın Su Seviyesi Düşüyor

SU DOLULUK ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Adana’nın içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyaçlarını karşılayan 7 barajdan 5’inde su seviyesi belirgin bir şekilde azaldı. Ancak 2 barajda, az da olsa bir artış gözlemlendi. Ülke genelinde süregelen kuraklık tehdidi nedeniyle yetkililer, suyun tasarruflu kullanılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, tarımsal sulama ile içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarını tehlikeli seviyelere düşürdü.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

Devlet Su İşleri 6’ncı Bölge Müdürlüğü verilerine göre, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı ile tarımsal sulama için kullanılan Seyhan Barajı’ndaki doluluk oranları, geçen yıla kıyasla bazı artışlar gösterdi. Çatalan Barajı’ndaki aktif doluluk oranı yüzde 4’ten yüzde 14’e, Seyhan Barajı’ndaki oran ise yüzde 7’den yüzde 16’ya yükseldi. Buna karşın, ilçelerdeki Yedigöze Barajı’nın doluluk oranı 37’den 17’ye, Nergizlik Barajı’nda yüzde 23’ten yüzde 17’ye ve Kozan Barajı’nda ise yüzde 22’den yüzde 13’e geriledi.

GEREKEN UYARILAR

Kuraklık tehdidi ülke genelinde devam ederken, yetkililer suyun tasarruflu kullanılması için vatandaşları bilgilendirmeye ve uyarmaya devam ediyor. Su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanılması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.