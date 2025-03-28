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Adana Ceyhan’da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklu

CEYHAN’DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYON

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, jandarma güçleri uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, 9 şüpheli tutuklanırken, 10 kişi yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİ BELİRLENDİ

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesi Merkez Mahallesi sınırları içerisinde titiz bir çalışma yürüttü. Bu çalışmada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin ikamet adresleri tek tek tespit edildi. Operasyon kapsamında belirlenen 10 adrese baskın düzenlendi ve 10 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDE

Gerçekleşen aramalarda toplamda 17 bin 355 adet çeşitli uyuşturucu hap ile 162 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarmada ifadeleri alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 9’u tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YASAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Operasyonun ardından, şüphelilerin uyuşturucu ticareti ile ilgili yasal süreç devam ediyor. Adana ilindeki bu tür operasyonlar, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürülüyor.

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