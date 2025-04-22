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Adana’da 1 Ton Kaçak Tütün

DÜZENLENEN OPERASYONDA KAÇAK Tütün ELE GEÇİRİLDİ

Adana’da gerçekleştirilen bir operasyon neticesinde 1 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi ve bu olayla bağlantılı olan 2 şüpheli gözaltına alındı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ürünlerinin piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla Seyhan ilçesinde şüpheli iki aracı durdurdu.

ARAÇLARDA YAPILAN ARAMALARDA BULUNDU

Araçlar üzerinde gerçekleştirilen detaylı aramalar sonucunda toplam 1 ton kaçak kıyılmış tütün bulundu. Ele geçirilen bu tütün, piyasaya sürülmesi planlanan kaçak ürünler arasında yer alıyordu. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde işlem başlatıldı.

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