Haberler

ADANA’da 10 Hükümlü Yakalandı

NARKOTİK POLİSİ FİRARİ HÜKÜMLÜLERİ YAKALADI

Adana’da narkotik timleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 firari hükümlüyü gözaltına aldı. Bu kişilerin arasında S.G. (29) dikkat çekici bir şekilde banyonun tavan arasında saklanırken yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘uyuşturucu madde ticareti’ ve ‘uyuşturucu madde kullanma’ gibi suçlardan hapis cezası olan bu firarilerin yakalanması için kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

BASKIN VE YAKALAMA OPERASYONU

Belirlenen adreslere eş zamanlı bir şekilde baskın düzenleyen ekipler, Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi Mahallesi’nde S.G. ile birlikte diğer 9 firari hükümlüyü de buldu. Hepsi, haklarında verilen hapis cezaları nedeniyle gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan hükümlüler, adliyeye sevk edilmeden önce gerekli işlemler için gözaltına alındı. Ardından bu kişiler cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kumsaz Sahili’nde Vuran Yunus Kurtarıldı

Mudanya sahilinde hareketsiz bulunan yunus, vatandaşların çabalarıyla denize geri bırakıldı. Yunusun sağlıklı olduğu ve açık denize doğru yüzdüğü görüldü.
Haberler

Fatoş Metin, Mahalle Muhtarı Seçildi

Buğdaypazarı Mahallesi'nde, hayatını kaybeden muhtar Dursun Metin'in eşi Fatoş Metin, muhtar olarak seçildi. Kadınların sesi olmayı hedefliyor ve eşinin projelerini sürdürecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.