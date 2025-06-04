Adana’da 10 Hükümlü Yakalandı

ADANA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYON

Adana’da, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik yapılan operasyonda, tavan arasında gizlenen biri de dahil olmak üzere toplam 10 hükümlü yakalandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firariyi yakalamak amacıyla bir çalışma yürüttü.

POLİSİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMA

Polis ekipleri, belirlenen adreslerde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, hükümlülerden birinin tavan arasında saklandığı tespit edildi. Ele geçirilen 10 hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bu başarılı operasyon, uyuşturucu ile mücadele çabalarının devam ettiğini gösteriyor. Adana’da yürütülen bu tür eylemler, suçla mücadelede etkili adımlar atıldığını kanıtlıyor.