Adana’da 100 Bin Liralık Bilezik Çalındı

OLAYIN DETAYLARI

Adana’da, bir genç kadının yaklaşık 100 bin lira değerindeki bileziği düşürdüğü sırada, kayıplara karışan bir kişi tarafından alındı. O anların her aşaması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

SEMT PAZARINDAKİ ANLAR

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Çukurova Semt Pazarında yaşandı. B.A.Ç. isimli genç kadın, akşam saatlerinde akrabalarıyla birlikte semt pazarındayken bileziğini düşürdü. Fark eden bir kişi, bileziği yerden alıp cebine koyarak olay yerinden uzaklaştı.

POLİSE İHBARDA BULUNDU

Genç kadın, bileziğinin kaybolduğunu anlayınca akşam gittiği yerlere bakmaya başladı. Ardından iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyerek düşen bileziğini alan bir kişinin görüntülerine ulaştı. Bunun üzerine B.A.Ç., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Şu an polis, bileziği alan şahsı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.