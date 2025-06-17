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Adana’da 12 Torbacı Yakalandı

HAPİS CEZASI BULUNAN TORBACILAR YAKALANDI

Adana’da, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 torbacı, gerçekleştirilen bir operasyonla ele geçiriliyor. Alınan bilgiler doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari torbacılara yönelik bir çalışma yürütüyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Ekipler, torbacıların saklandığı adresleri tek tek tespit ediyor. Bu belirlemelerin ardından, polis şafak vakti baskın düzenliyor. Gerçekleştirilen baskında, 12 firari hükümlü yakalanıyor. Hükümlülerin emniyet ve adliyedeki işlemlerinin sonrasında cezaevine sevk edildikleri aktarılıyor.

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