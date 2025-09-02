Adana’da 13 Yaşındaki Çocuğa Dayak

ADANA’DA ÇOCUĞA ŞİDDET OLAYI

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir site bahçesinde, 13 yaşındaki bir çocuğa saldırarak hakaret eden bir kişi ev hapsi cezası aldı. Olay, Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, sitede oyun oynayan 13 yaşındaki A.K., arkadaşı M.B.’nin kolundan ısırılması sonucu ona itme hareketi yaptı. Bu durum, M.B.’nin babası H.B.’nin sinirlenmesine yol açtı. H.B., hiç düşünmeden site bahçesine inip A.K.’yi dövmeye başladı.

OLAY ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Yaşananların tamamı, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. H.B., olay sonrası gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. H.B., nöbetçi mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.