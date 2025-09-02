Haberler

Adana’da 13 Yaşındaki Çocuğa Dayak

ADANA’DA ÇOCUĞA ŞİDDET OLAYI

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir site bahçesinde, 13 yaşındaki bir çocuğa saldırarak hakaret eden bir kişi ev hapsi cezası aldı. Olay, Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, sitede oyun oynayan 13 yaşındaki A.K., arkadaşı M.B.’nin kolundan ısırılması sonucu ona itme hareketi yaptı. Bu durum, M.B.’nin babası H.B.’nin sinirlenmesine yol açtı. H.B., hiç düşünmeden site bahçesine inip A.K.’yi dövmeye başladı.

OLAY ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Yaşananların tamamı, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. H.B., olay sonrası gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. H.B., nöbetçi mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Yangın Haliliye’de Kontrol Altına Alındı

Haliliye'deki bir manavda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi ise henüz netlik kazanmadı.
Ula’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise henüz tespit edilemedi.

