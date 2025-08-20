Adana’Da 14 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

14 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana’da 3 gün içerisinde 6 bisiklet çaldığı iddia edilen 14 yaşındaki bir şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde “Paraya ihtiyacım vardı, çalıp sattım” dediği öne sürüldü. Olay, 17 Ağustos’ta Seyhan ilçesinde Pınar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre A.M. (14), bir apartmandan çıkan otomobilin otopark kapısını açmasını fırsat bilerek içeri girdi ve burada apartmanın park alanındaki bisikleti alarak kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bisikleti çalınan çocuğun babası N.B.’nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan incelemede A.M.’nin sadece bu bisikleti değil, farklı alanlardan da 3 gün içerisinde 5 bisiklet daha çaldığı belirlendi. Ekipler, şüpheliyi evinde yakaladı ve ifadesinde “Paraya ihtiyacım vardı, bisikletleri çalıp sattım” dediği öne sürüldü.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

A.M., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Bu tür hırsızlık olayları, toplumda güvenliği ve huzuru bozan önemli sorunlardan biridir. Adana’da gerçekleşen bu olay, hırsızlık faaliyetlerine karşı toplumun duyarlılığını artırmayı gerektiren bir konu olarak dikkat çekiyor.