Adana’da 160 Suriyeli Ülkelerine Döndü

SURİYELİLERİN ÜLKESİNE DÖNÜŞÜ DEVAM EDİYOR

Adana’da bulunan bir geçici barınma merkezinde 160 Suriyeli, bugün 4 otobüs ve 2 tır ile ülkelerine geri döndü. Arkadaşları Suriye’ye dönen bir çocuğun gözyaşları ise dikkat çekti. Türkiye’ye iç savaş sırasında sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ile ülkelerine dönüşü sürmekte.

Adana’nın Sarıçam ilçesindeki Sarıçam Geçici Barınma Merkezi’nde faaliyet gösteren Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi’nden bugün 160 Suriyeli, ülkesine dönmek üzere otobüslerle ayrıldı. Geri dönüş süreci, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinesinde ve ilgili tüm kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütülüyor. Planlı bir şekilde Suriyelilerin kamptan salı ve perşembe günleri ayrıldığı belirtildi. Şu an kampta yaklaşık 5 bin 600 kişi olduğu ve 1 Eylül itibarıyla özel ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin ailenin kalmaya devam edeceği öğrenildi. Son bir ayda Adana’dan toplamda 5 bin 604 Suriyeli ülkesine geri dönmüş durumda.

Kampta yaklaşık 6 yıldır kalan 14 yaşındaki Meryem İsmail, arkadaşı Gazel’in Suriye’ye dönüşü sırasında gözyaşlarına boğuldu. İki kız, bir süre birbirine sarılıp ağladı. Gazetecilere konuşan Suriyeliler, Türkiye’yi daima özleyeceklerini ancak ülkelerine dönüp orada çalışma hayatlarına devam edeceklerini ifade etti.