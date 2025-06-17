Adana’da 18 Milyon Kaçak Makaron

ADANA’DA KAÇAK MAKARON OPERASYONU

Adana’da, piyasa değeri 13 milyon TL olan 18 milyon 330 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçiriliyor. Alınan bilgiler doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesinde gümrük kaçağı makaron geleceği hakkında bir istihbarat aldı.

POLİS OPERASYONU VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Polis, bu bilgi üzerine bölgedeki çalışmalarında bir kamyonet ve bir tırı durdurdu. Yapılan aramalarda, toplamda 18 milyon 330 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Bu ürünlerin piyasa değerinin 13 milyon TL olduğu öğrenildi. Kaçak makaronlarla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğer ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu olay, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.