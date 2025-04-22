Adana’da 2,37 Kg Esrar Ele Geçirildi

ADANA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Adana’da, otoyol uygulama noktasında durdurulan bir araçta yedek lastik kısmına gizlenmiş 2 kilo 370 gram esrar bulundu. Araçta yer alan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme sonucu tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Adana’ya yönelik uyuşturucu sevkiyatını engellemeye yönelik yaptıkları çalışmalarda, doğu yönünden gelen bir aracı otoyol uygulamasında şüphe üzerine durdurdu.

UYUŞTURUCU YAKALANDI

Araçta gerçekleştirilen detaylı incelemede, yedek lastik bölümüne özel olarak gizlenmiş paketler halinde toplamda 2 kilo 370 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan şoför Eyüp K. (33) ve yolcu koltuğunda oturan Sözdar Ö. (19) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki ifadelerinde uyuşturucu madde satıcısı olmadıklarını, yalnızca kullanıcı olduklarını savundu.

TUTUKLANDILAR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüp K. ve Sözdar Ö., mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, Adana’da uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının önemli bir parçası olarak kaydedildi.