Adana’da 2.930 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

Adana’da gerçekleştirilen bir operasyonda, 3 ayrı müstakil evde 2 bin 930 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

EMNİYETİN ÇALIŞMALARI

Elde edilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçak içki ile ilgili çeşitli çalışmalar yürüttü. Ekipler, “boğma” olarak bilinen kaçak içki üretiminin yapıldığı adresleri belirleyerek operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MİKTAR

Yapılan operasyon sonucunda 3 ayrık müstakil evde toplamda 2 ton 930 litre kaçak içki ele geçirildi. Bu olayla bağlantılı olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Tatvan’da Uyuşturucu İle Mücadele Başarıyla Sürüyor

Tatvan'da polis, otobüste seyahat eden 3 yabancı uyruklu kişinin midesinden ve üzerlerinden 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirdi. Şahıslar tutuklandı.
Engelli Bireylere Şiddet İddiası Ortaya Çıktı

Karaman'daki özel bir bakım merkezinde engelli bireylere yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Bir öğretmen, durumu valiliğe bildirerek gizli olanların da sorgulanması gerektiğini vurguladı.

