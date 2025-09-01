Haberler

Adana’da 2.930 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

ADANA’DA YAPILAN OPERASYON

Adana’da gerçekleştirilen bir operasyonda, 3 farklı müstakil evde 2 bin 930 litre kaçak içki ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

KAÇAK İÇKİ ÜRETİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki ile ilgili kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan araştırmalar sonucunda, “boğma” olarak adlandırılan kaçak içki üretimi yapılan yerler tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK İÇKİ MİKTARI

Yürütülen operasyon sonucunda, 3 müstakil evde toplamda 2 ton 930 litre kaçak içkiye el konuldu. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

