Adana’da 2 Bin 115 Kök Kenevir

ADANA’DA YASA DIŞI KENEVİR OPERASYONU

Adana’nın ormanlık bir alanında toplamda 2 bin 115 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Feke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı Hint keneviri ekimi yapılacağına dair aldıkları bilgi doğrultusunda, ormanlık bir bölge üzerinde gizli kameralarla inceleme yaptı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ekipler, uzaktan izleme sayesinde bitkilerin bir kısmını ekleyen iki şüpheliyi tespit etti. Yapılan operasyon sonucunda, bir kısmı ekili olmak üzere 2 bin 115 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma tarafından işlemleri tamamlanan iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.