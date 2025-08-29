Haberler

Adana’da 2 Bin 809 Hap Ele Geçirildi

ADANA’DA UYUŞTURUCU HAPSIZ OPERASYON

Adana’da bir evde yapılan baskın sonucunda 2 bin 809 uyuşturucu etkili hap ele geçiriliyor. Bu operasyonda, bir şüpheli tutuklanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.A. (16) üzerinde takip başlatıyor.

İKAMETTE HAPLAR BULUNUYOR

Ekipler, yaptıkları araştırmalar sonucunda şüphelinin Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi’ndeki ikametine operasyon düzenliyor ve burada 2 bin 809 uyuşturucu etkili hap buluyor. M.A. gözaltına alınıyor ve ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim ediliyor. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanıyor.

NARKOTİK EKİPLERİ GÖRÜNTÜLÜYOR

Bu arada, narkotik ekipleri ikamette çeşitli yerlere gizlenmiş uyuşturucu etkili hapları buluyor. Bulunan bu haplar, polis kamerası tarafından görüntüleniyor.

Adana’da Kaçak Makaron Üretildi. Barış A. Tutuklandı. 20 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir depo, karton bardak üretimi için kiralanmışken kaçak makaron üretimine ev sahipliği yaptığı tespit edildi. Operasyonda 20 milyondan fazla bandrolsüz makaron bulundu ve kiracı tutuklandı.
Adana’da Kiralık Adreste Makaron Üretildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, kiralanan kağıt bardak üretim yerinin kaçak makaron tesisine dönüştüğü belirlendi. Baskında 20 milyon 400 bin bandrolsüz makaron ve makineler ele geçirildi.

