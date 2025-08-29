Adana’da 2 bin 809 hap ele geçirildi

ADANA’DA UYUŞTURUCU HAPLA YAKALANMA OLAYI

Adana’da bir konutta 2 bin 809 adet uyuşturucu hapla yakalanan 16 yaşındaki genç tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi’nde bir müstakil evde uyuşturucu hap bulunduğu yönünde istihbarat aldı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Ekipler, belirtilen adrese düzenledikleri operasyon sonucunda evin içerisinde 2 bin 809 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Şüpheli M.A. (16) gözaltına alındı ve Çocuk Şubesi’ne teslim edildi. Soruşturmaların ardından M.A. adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.