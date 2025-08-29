Adana’da 2 bin 809 hap ele geçirildi

Haberler

ADANA’DA UYUŞTURUCU HAPLA YAKALANMA OLAYI

Adana’da bir konutta 2 bin 809 adet uyuşturucu hapla yakalanan 16 yaşındaki genç tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi’nde bir müstakil evde uyuşturucu hap bulunduğu yönünde istihbarat aldı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Ekipler, belirtilen adrese düzenledikleri operasyon sonucunda evin içerisinde 2 bin 809 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Şüpheli M.A. (16) gözaltına alındı ve Çocuk Şubesi’ne teslim edildi. Soruşturmaların ardından M.A. adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNEMLİ

Adana’da Kaçak Makaron Üretildi. Barış A. Tutuklandı. 20 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir depo, karton bardak üretimi için kiralanmışken kaçak makaron üretimine ev sahipliği yaptığı tespit edildi. Operasyonda 20 milyondan fazla bandrolsüz makaron bulundu ve kiracı tutuklandı.
Adana’da Kiralık Adreste Makaron Üretildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, kiralanan kağıt bardak üretim yerinin kaçak makaron tesisine dönüştüğü belirlendi. Baskında 20 milyon 400 bin bandrolsüz makaron ve makineler ele geçirildi.

