Adana’da 2 Şüpheli Tutuklandı, 220 Kök Skunk Ele Geçirildi

İKLİMLENDİRME SİSTEMİYLE UYUŞTURUCU YETİŞTİRİYORLARDI

Adana’da, 3 konteynere iklimlendirme sistemi kurarak skunk yetiştiren 2 şüpheliden biri tutuklandı. Jandarma, bu konteynerlerde toplamda 220 kök skunk ele geçirdi. Adana İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçam ilçesinde bir iş yerinde yapılan incelemeler sonucunda konteynerler içinde uyuşturucu yetiştirildiğini tespit etti.

BAŞKANI YAPILDI, ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Bu tespit ardından jandarma ekipleri adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında, 3 konteynerin içerisinde iklimlendirme sistemi kurularak skunk yetiştirildiği anlaşıldı. Yapılan operasyon neticesinde, konteynerlerde 220 kök skunk ele geçirildi ve olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerden A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı ve tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

