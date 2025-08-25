Adana’da 2 Şüpheli Uyuşturucu İle Yakalandı

ADOLESCANIN DA BULUNDUĞU HUSUSUNDA YAKALAMA

Adana’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen birinin 17 yaşında olduğu iki şüpheli, toplamda 286 gram bonzai ile birlikte yakalanıp tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.V (34) ve M.T (17) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirdiği yönünde bilgi aldı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Narkotik polisleri, şüphelilerin Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki ikametine yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, evin içerisinde 6 pakette toplam 286 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler, emniyette verdikleri ifadelere “kullanıcıyız” diyerek suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de tutuklandı.