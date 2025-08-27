Haberler

Adana’da 2 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

ADANA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Adana’da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 ton miktarında kaçak etil alkol yakalandı. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehrin kaçak etil alkol ile ticaret yapıldığına dair bir istihbarat aldı.

TAKİBE ALINAN ARAÇLAR

Bu bilginin ardından, polis ekipleri iki farklı kamyoneti takibe aldı. Takip süresinin ardından, uygulama noktasında bu araçlar durduruldu. Durdurulan araçlarda yapılan detaylı aramalar sonucunda 2 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 sürücü, olayla ilgili işlemler için emniyete götürüldü.

