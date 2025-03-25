Adana’da 200 Bin TL’lik Hırsızlık Olayı

ASANSÖR KONTROL ÜNİTESİ HIRSIZLIĞI

Adana’da 3 kişi, girdikleri bir apartmandan 200 bin TL değerindeki asansör kontrol ünitesini çaldı. Yakalanan şüpheliler, “Hırsızlık yapmadık” savunması yaptı ancak güvenlik kameraları tüm giriş çıkışlarını kaydetmişti. Olay, 11 Mart’ta gece saat 23.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde gerçekleşti.

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

İddiaya göre, şüpheliler V.K., O.A.Y. ve İ.M. apartmanın çatı katına çıktı. Burada asansör dairesine giren şüpheliler, piyasa değeri 200 bin TL olan asansör kontrol cihazını çalarak kayıplara karıştı. Apartman yöneticisi Y.A, asansörün çalışmadığını fark edince asansör dairesine gitti ve kontrol panelinin çalındığını gördü. Yöneticinin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin apartmana giriş ve çıkışları bu kameralara yansıdı ve yapılan incelemeler sonucunda 3 şüpheli yakalandı. Hırsızlık yapmadıkları yönündeki iddialarına rağmen adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklandığı bildirildi.