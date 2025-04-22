Adana’da 200 Kaçak Telefon Ele Geçirildi

KAÇAK TELEFON OPERASYONU

Adana’da yapılan bir operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan toplamda 200 kaçak akıllı telefon ele geçirildi. Bu süreçte, 2 kişi gözaltına alındı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde Sarıçam ilçesinde iki tırdan şüphelenip arama gerçekleştirdi.

YASADIŞI YOLLARLA GİRİŞ YAPILDI

Yapılan detaylı aramalarda, yaklaşık 5 milyon TL değerindeki gümrük kaçağı akıllı telefonlar ele geçirildi. Kaçak telefonların yurda yasa dışı yollarla sokulduğu ve satışa sunulmak üzere hazırlandığı belirlendi. Bu olayla ilgili olarak şüpheli iki kişi gözaltına alındı.