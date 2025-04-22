Adana’da 22 yaşında genç, intihar etti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE İLGİLİ ŞAHISLAR

Adana’da, 22 yaşındaki bir genç, apartman dairesinde 2 kişiyi tabanca ile vurarak hayatlarını kaybettirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli, saklandığı evde polis tarafından kıstırılınca kaçacak yer bulamayarak intihar etti. İddiaya göre, 22 yaşındaki Mehmet Eser, Gürselpaşa Mahallesi’nde bir apartman dairesinde 37 yaşındaki Mesut Savuran ve 20 yaşındaki Abdülhakim Demirbaş ile buluştu.

TARTIŞMA VE SİLAHLI SALDIRI

Kısa bir süre sonra taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı bir saldırıya dönüşerek Eser’in tabancasını çekmesine sebep oldu. Eser, her iki kişiye de defalarca ateş etti. Göğsünden vurulan Savuran ve Demirbaş, olay yerinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde iki kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

POLİSİN OPERASYONU VE İNTİHAR

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Mehmet Eser’in Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’ndeki bir apartmanda gizlendiğini tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerini fark eden Eser, binanın damına çıkarak kaçış şansının kalmadığını anlayınca, yanında taşıdığı tabancayla başına ateş ederek intihar etti.