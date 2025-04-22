Adana’da 22 yaşındaki genç, cinayet işledi. Polis tarafından kıstırılan zanlı intihar etti

ADANA’DAKİ SİLAHLI SALDIRI OLAYI

Adana’da 22 yaşındaki bir genç apartman dairesinde iki kişiyi tabancayla vurarak öldürüyor. Olaydan sonra kaçan şüpheli, saklandığı evde polis tarafından sıkıştırılınca, kaçacak yer bulamayarak intihar ediyor. İddiaya göre, genç Mehmet Eser (22), Gürselpaşa Mahallesi’nde Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş (20) ile buluşuyor.

TARTIŞMA VE SİLAHLI SALDIRI

Kısa süre sonra bu üç kişi arasında bir tartışma çıkıyor ve bu tartışma silahlı saldırıya dönüşüyor. Eser, tabancasını çıkararak her iki kişiye de defalarca ateş ediyor. Göğsünden vurulan Savuran ve Demirbaş, olay yerinde yere yığılıyor. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit ediyor.

POLİS OPERASYONU VE İNTİHAR

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Mehmet Eser’in Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’ndeki bir apartmanda saklandığını öğreniyor. Adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerini fark eden Eser, binanın damına çıkıyor. Burada kaçış şansı kalmadığını anlayarak, yanında taşıdığı tabancayla başına ateş ederek intihar ediyor.

SONUÇ

Bu acı olay, Adana’da yaşanan bir silahlı saldırı sonucunda gerçekleşiyor ve toplumda infiale neden oluyor. Olayın detayları ve gelişmeleri merakla takip ediliyor.