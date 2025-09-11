Adana’da 23 Hükümlü Uyuşturucu İçin Yakalandı

HÜKMÜNLÜLERİN YAKALANMASI

Adana’da uyuşturucu ticareti yapma ve kullanma gerekçesiyle hapis cezası bulunan 23 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak’ suçlamasıyla aranan hükümlülerin tespit edilmesi için çalışmalar gerçekleştirdi.

OPERASYONLARLA HÜKMÜNLÜLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Son 10 gün içinde yürütülen operasyonlarda, aralarında torbacı olarak bilinen uyuşturucu tacirlerinin de yer aldığı birçok hükümlü belirlenmiş oldu. Yapılan tespitlerin ardından, 1 yıl ile 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılan 23 kişi düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan bu hükümlüler, cezaevine gönderildi.